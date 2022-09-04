المعهد الفني للتمريض بحلوان يعلن عن برنامج تخصصي للحصول على البكالوريوس

أعلنت الدكتورة صاء صلاح، عميدة المعهد الفني للتمريض بجامعة حلوان، عن إمكانية نيل درجة البكالوريوس في التمريض من المعهد من خلال فتح باب التقدم واستقبال دفعة جديدة بالبرنامج التخصصي، موضحة أنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلة الشخصية فور الانتهاء من التقديم.

مدة الدراسة عامان مقسمة على ستة فصول دراسية

وأوضحت عميدة المعهد، في بيان لها، أن مدة الدراسة عامان مقسمة على على ستة فصول دراسية، بالإضافة إلى 6 أشهر تدريب إجباري امتياز بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى عدة شروط يجب توافرها على النحو التالي:

شروط القبول

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة التعليم الفنى للتمريض

- أن تكون اللغة الإنجليزية في إحدى اللغات التي تمت دراستها.

- التقدم للالتحاق عن طريق الكلية.

- أن يكون قد قضى فترة الامتياز العامة بالدبلوم الفني للتمرين اجتياز الاختبارات التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات

- تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك.

- تقديم شهادة المعاملة العسكرية للذكور، أو الإعفاء منها لمن وصل سن التجنيد.

- موافقة جهة العمل.

الأوراق المطلوبة

- شهادة التخرج من المعهد أصل + صورة.

- موافقة جهة العمل أصل + صورة شهادة حسن سير وسلوك أصل + صورة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة كارنيه النقابة.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- يتم التقديم في مقر الكلية بجامعة حلوان.