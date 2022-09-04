أول صور لحادث انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي» البحيرة.. «الأب والأم ماتوا»

«زجاجات مياه وأكواب شاي اختلط محتواها بالدماء المتناثرة على أحد جوانب الطريق، وسيارة متهالكة وإطار منفجر»، هذا الوصف لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة، والذي راح ضحيته زوجين وأصيب ابناهما.

ساعات من المرح والسعادة عاشتها الأسرة المكلومة أثناء عودتها من رحلة تنزه، لتنقلب الأمور رأسا على عقب، ويلقى الزوجان مصرعهما في الحال، ويتركا ابنيهما في حالة خطيرة لإصاباتهما بشكل بالغ وتم نقلهما إلى المستشفى.

سيارة واحدة جمعت أفراد الأسرة أثناء عودتهم من رحلتهم، كما جمعهم مستشفى واحد، ليرقد الأب والأم جثتين هامدتين في المشرحة، فيما يخضع الأبناء للعلاج، وينتظرهم مصير مؤلم بعد رحيل والديهما.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وترجع أحداث الواقعة حين لقي زوجان مصرعها وأصيب ابناهما جراء انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى وادي النطرون والمصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع زوجين في حادث انقلاب ملاكي

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من «محمد سليمان محمود»، 55 عاما، وزوجته «زينب محمد اليماني»، 47 عاما، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة شخصين في الحادث

بينما أصيب «أسامة محمد سليمان»، 27 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس، و«جنة محمد سليمان»، 18 عاما، مصابة بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية لهما بمستشفى وادي النطرون العام.