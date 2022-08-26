إصابة 3 طلاب في حادث على طريق «شبراخيت - إيتاي البارود» بالبحيرة

أصيب 3 طلاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية صفط الحرية على طريق «إيتاي البارود - شبراخيت» بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى 3 طلاب مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، جراء وقوع حادث انقلاب «توك توك» على طريق شبراخيت إيتاي، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كلا من «عبدالحليم. م. ع»، 17 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«إبراهيم. ص .ك»، 15 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«سعيد. ص. ك»، 15 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جميعهم طلاب ومقيمين مركز إيتاي البارود.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابساته.