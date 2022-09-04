طرق الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة الإسماعيلية الأهلية.. اللقاح أولا

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية عن عدم قبول أوراق الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، إلا بعد إحضار ما يثبت تلقي جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت الجامعة في بيان رسمي على الموقع الخاص بها، إنه لن يتم دخول أي طالب إلى الحرم الجامعي بدءا من العام الدراسي الجديد، دون تلقي جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.

موعد ومكان الكشف الطبي في جامعة الإسماعيلية الأهلية

وأعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية اليوم عبر موقعها الرسمي، عن بدء إجراء الفحوصات الطبية اليوم الأحد 4 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأضاف البيان، أنه يتم الكشف على الطلاب بمبنى رعاية الجامعة داخل جامعة قناة السويس، بإحضار 2 صورة شخصية و2 صورة لبطاقة الرقم القومي وإحضار أشعة حديثة على الصدر باسم الطلاب من أي مركز أشعة واعتمادها بإدارة المعامل والأشعات بالإدارة الطبية في الجامعة.

وقال بيان جامعة الإسماعيلية الأهلية إنه يتم الكشف على الطالب في عيادات الرمد والباطنة وعيادة الجلدية وعيادة الجراحة وعيادة الروماتيزم وعيادة الأسنان، على أن يتم اعتماد الكشف الطبي من قبل كبير الأطباء وختمها بخاتم الإدارة الطبية.

وطالب البيان الطلاب من أصحاب الأمراض المزمنة، بإحضار تقاريرهم الصحية السابقة للمطالعة ومتابعة الحالات فيما بعد، إضافة لحضور الطلاب المستخدمين للنظارات بها أثناء الكشف الطبي.

وعن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار البيان إلى إحضار تقرير طبي من هيئة القومسيون الطبي معتمد، على أن يحضر الطالب بنفسه لمطابقة حالته الصحية بالتقرير.

وقال البيان إن قيمة الكشف الطبي للطلاب 500 جنيه، ما عدا كلية التمريض 650 جنيها.

طرق الحجز للكشف الطبي في جامعة الإسماعيلية الاهلية

وأتاحت جامعة الإسماعيلية الأهلية الحجز للكشف الطبي للطلاب عبر الموقع الرسمي لها من هنا، والدخول إلى حجز الكشف الطبي للطلاب المستجدين.

كما أتاحت الجامعة للطلاب إمكانية حجز الحصول على اللقاح الطبي أو التسجيل لحجز موعد لإجراء الكشف الطبي في الجامعة، لاستكمال الأوراق المطلوبة للتقديم.