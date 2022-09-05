سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 5-9-2022 في مصر

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر كرتونة البيض في الأسواق، بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد 2023، إذ تحرص الكثير من الأمهات، على متابعة أسعار السلع التي تدخل في الوجبات الصباحبة لأولادهن، من الطلاب، إذ سجلت تلك السلعة استقرارا نسبيا في السوق المحلي.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، سعر كرتونة البيض في الأسواق، التي تعرضها «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم:

سعر كرتونة البيض اليوم

«شهدت أسعار البيض استقرارا نسبيا في الأسواق التجارية والمحلات، إذ تراوح سعر الكرتونة البيض الأحمر، اليوم الأحد، ما بين 55 و58 جنيهًا بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 67 جنيهًا فقط»، وفق الدكتور العزيز السيد لبوابة «الوطن».

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، بين 70 و75 جنيهًا بالمحلات التجارية، وفي المزارع سجلت 65 جنيهًا، وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض، بلغ اليوم الاثنين في المزارع، نحو 55 جنيهًا، بحيث تصل للمستهلك بقيمة 65 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

واختلفت أسعار البيض بكل أنواعها في المحلات التجارية، إذ جاء سعر كرتونة اليوم الاثنين بالمحلات، كل حسب نوعه، لتصل كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، بين 80 و110 جنيهات، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف، فيما جاء سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيهًا في المحلات اليوم.