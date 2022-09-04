سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 4-9-2022 في مصر

تبحث الكثير من ربات المنازل عن سعر كرتونة البيض في الأسواق والتي شهدت استقرارا نسبيا في السوق المحلي، لتسجل كرتونة البيض الأبيض متوسط 65 جنيهًا، والبيض الأحمر 67 جنيهًا.

ويعرض موقع «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور العزيز السيد لبوابة «الوطن»: «شهدت أسعار البيض استقرارا نسبيا في الأسواق التجارية والمحلات، إذ تراوح سعر الكرتونة البيض الأحمر، اليوم الأحد، ما بين 55 و58 جنيهًا بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 67 جنيهًا فقط».

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأضاف «السيد»، أن سعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، سجل استقرارًا أيضًا في الأسعار إذ تراوح سعرها بين 70 و75 جنيهًا بالمحلات التجارية، وفي المزارع سجلت 65 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض بلغ اليوم في المزارع، نحو 55 جنيهًا، بحيث تصل للمستهلك بقيمة 65 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة وطبق البيض اليوم السبت بالمحلات، كل حسب نوعه، كما يلي:

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، بين 80 و110 جنيهات، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

- سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيهًا.