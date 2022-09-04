استشاري طرق ونقل دولي: المشروع القومي اختصر زمن الرحلات إلى النصف

أكد عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، أن المشروع القومي للطرق من أهم المشروعات التى أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ تسعى من خلاله للحفاظ على أرواح المواطنين، وتقليل زمن الرحلات، إضافة إلى ربط العواصم بالمدن الجديدة والأحياء المتطرفة.

محور 30 يونيو خفض زمن الرحلة إلى 40 دقيقة

وأشار استشاري الطرق والنقل الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن طريق «شبرا - بنها» الحر ساهم فى تقليل زمن الرحلة من منطقة شبرا حتى بنها، من 120 إلى 35 دقيقة فقط، وهى نسبة كبيرة، وطريق محور 30 يونيو خفض زمن الرحلة من 120 إلى 40 دقيقة.

وأوضح «نبيل» أن الطريق الأوسطي أحد الطرق المهمة، والذي ساهم في ربط القاهرة الكبري ببعضها، إضافة إلى ربطها بالمدن الجديدة، ومنها القاهرة الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، وغيرها من المدن، ما ساهم في وجود فرص عمل وحركة منها وإليها.

وأشار استشاري الطرق والنقل والدولي، إلى أهمية الطريق الإقليمي الذي ربط بين 13 محافظة، مما يسهل الحركة والتنقل بينها وداخلها، دون الخضوع للسفر من داخل محافظة القاهرة لهذه المحافظات، وهو ما ساهم فى توفير 50% في أزمنة رحلات سيارات النقل الثقيل.

تقليل حوادث الطرق بنسبة 44%

ونوه استشاري الطرق إلى أهمية طرق محاور النيل التي قللت المسافات البينية بين المحاور من 100 كيلو متر إلى 25 كيلو مترا، أى بنسبة الربع، ما يتيح فرصة التنقل على جانبي النيل، ومن ثم الربط بين العواصم والمدن الجديدة.

وتابع «نبيل»، أن من أهم مزايا شبكة الطرق والمحاور أنها تساعد فى تقليل المسافات ومن ثم خفض زمن الرحلات، كما ساعدت في تقليل وقوع حوادث الطرق بنسبة 44%، وتقليل عدد القتلى والجراحي بنسبة 50%.

كما أوضح استشاري الطرق، أن مشروعات الطرق والكباري ساهمت في الوصول إلى الأماكن غير المأهولة التي كان يصعب الوصول إليها بنسبة تصل إلى 20%، إضافة إلى تقليل زمن الرحلات على الطرق بنسبة 25%، وتقليل الانبعاثات والغازات الضارة للبيئة الناتجة عن نقل المركبات بنسبة 18%.