قصف أوكراني يصيب وحدة الطاقة بمحطة زابوريجيا النووية

قال ألكسندر فولجا، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنرجودار في أوكرانيا، أن إحدى قذائف المدفعية أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية أصابت وحدة الطاقة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأوضح أن إحدى الضربات قذيفة مدفعية أصابت وحدة الطاقة وهي لا تعمل حاليًا، وهي ليست في حالة جيدة، ولم يحدد فولجا تاريخ القصف والاستهداف.

لا زيادة في الخلفية الإشعاعية بالمحطة النووية

ونوه إلى أنَّه يتمّ قياس الخلفية الإشعاعية على أراضي محطة الطاقة النووية باستمرار، لافتا إلى إن جميع الأنظمة تعمل، ولا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية وفقا لقناة «روسيا اليوم».

يُشار إلى أنَّ القوات الأوكرانية قصفت مؤخرًا محطة الطاقة النووية في زابوروجيا ومدينة إنرجودار بأسلحة ثقيلة بشكل منتظم، إضافة إلى محاولات إنزال فاشلة في محاولة للسيطرة على المحطة.

وأجرى فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام رافائيل جروسي، الخميس الماضي زيارة لمحطة زابوريجيا النووية، منوها إلى أنَّ سلامة مرافق المحطة كانت مصدر قلق على خلفية الأعمال العدائية النشطة بشكل متزايد في منطقتها.

وتحدث جروسي إلى سكان إنرجودار إذ تقع المحطة، ووجهوا إليه نداءً يدعو إلى وقف الاستفزازات الأوكرانية ضد محطة الطاقة النووية.

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية أمس فصل محطة زابوريجيا النووية خط الكهرباء الرئيسي.

تواصل القتال بمحيط زابوريجيا النووية

ويتواصل القتال بمحيط أكبر محطة نووية في أوروبا بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني بقصف المحطة النووية.

وتخضع محطة زابوريجيا النووية منذ أوائل مارس الماضي لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الفنيين الأوكرانيين تشغيلها.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،أمس فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة كهرباء أوكرانيا

وحذر المجلس الأوروبي أمس من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية على أوروبا