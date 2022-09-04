تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على طالبة أثناء عودتها من «الكُتاب» بالمنوفية

قررت محكمة الجنايات بوادي النطرون، في أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طالبة داخل منزله والاعتداء عليها أثناء عودتها من درس القرآن الكريم بقرية الأنجب في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تأجيل نظر القضية إلى جلسة الثلاثاء القادم.

المتهم لم يتأثر بفعلته

وأكد محامي أسرة الطالبة المعتدى عليها بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيئة المحكمة أجلت إلى جلسة الثلاثاء المقبل لحضور المحامي الأصيل والمرافعة، مؤكدا أن المتهم لم يبد عليه الحزن أو التأثر، بل بدا وكأنه لم يفعل شيئا، أو يثير الرأي العام في هذه الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام عاطل بالاعتداء جنسيا تحت تهديد السلاح على طفلة أثناء عودتها من «الكُتاب» وحفظ القرآن الكريم في القرية، وسط حالة من الحزن والغضب من أهالي قريتها في أشمون، وتمكنت وحدة مباحث أشمون من إلقاء القبض على المتهم بعد ساعات من ارتكاب الواقعة.

المتهم اعترف بارتكاب الجريمة

وقال والد الطالبة المعتدى عليها، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن ابنته تبلغ من العمر 14 سنة، وهي طالبة في الصف الثاني الإعدادي، ومن حفظة القرآن الكريم، مشيرا إلى أنها متفوقة جدا في دراستها وحصلت على الدرجات النهائية في كل المواد هذا العام، موضحا أن المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب فعلته.