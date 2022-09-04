تفاصيل محاكمة المتهم بقتل فتاة البراجيل.. خدعة وتعدي وسرقة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة البراجيل، وكانت المحكمة أجلت أمس محاكمة المتهم 24 ساعة لجلسة اليوم الأحد لحضور محامي للدفاع عن المتهم الذي أقدم على قتل ابنة خاله داخل منزلها مستغلًا غياب أسرتها ووجودهم خارج المنزل، وأثناء مقاومة المجني عليها له وفشله في التعدي عليها أقدم المتهم على قتلها، وتمّ القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل قتل فتاة البراجيل

توصلت تحريات رجال الشرطة في واقعة قتل فتاة البراجيل، أنَّ المتهم استغل فرصة وجود المجني عليها بمفردها داخل المنزل، وطرق الباب وطلب منها شرب الماء، وعقب دخولها لإحضاره، دخل خلفها وأغلق باب المنزل من الداخل، وحاول التعدي عليها ولكنها قاومته، وعندما فشل المتهم في التعدي عليها وخشية افتضاح أمره، قتلها بالسكين حتى فارقت الحياة.

تحطيم شاشة الكاميرات

كما أنَّ سرقة هاتفها المحمول وحطم الشاشة الخاصة بالكاميرات الموجودة داخل المنزل وغادر المتهم المنزل وتركها غارقة فى دمائها، وبعد ذلك اكتشفت الأسرة الجريمة، وأبلغت رجال الشرطة وتمكّن رجال الشرطة من كشف غموض واقعة قتل فتاة البراجيل وضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واعترف المتهم بجريمته ومثّل الجريمة.

تحقيقات النيابة العامة

وبعد تحقيقات النيابة العامة في واقعة قتل فتاة البراجيل، أحال النائب العام المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنة بجناية أخرى وهي الشروع في الاعتداء على المجني عليها، وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.