الاتحاد الأوروبي يصرف 5 مليارات يورو لمساعدة كييف

قال دنيس شميكال، رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم، إن أوكرانيا ستتلقى 5 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل؛ لدعم الاقتصاد والجيش والاستعداد لفصل الشتاء الذي يلوح في الأفق، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

وأفاد «شميكال»، في بيان على تطبيق تيليجرام، بعد محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بأن ذلك سيساعد في ضمان استقرار اقتصادنا ودعم الجيش وموسم التدفئة.

الغزو الروسي يستنزف موارد أوكرانيا

ويستنزف الغزو الروسي لأوكرانيا موارد كييف. وسعت أوكرانيا مرارا وتكرارا للحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمقرضين الدوليين.

شميكال يتوقع أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة

ومن المتوقع أن يلتقي شميكال الذي وصل برلين في وقت متأخر، أمس، مع المستشار الألماني أولاف شولتس ومسؤولين آخرين.

وذكر رئيس الوزراء الأوكراني في بيانه أنه من المتوقع أن تزود ألمانيا أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة هذا الخريف.