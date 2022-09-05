كيفية حجز موعد بوحدات المرور المتنقلة الإلكترونية وأبرز الشروط

يرغب العديد من المواطنين، في إنهاء العديد من الخدمات الخاصة بالمرور بطريقة سهلة وبسيطة، وهو ما توفره الدولة، عن طريق بوابة مرور مصر الإلكترونية، ولتي تقدم العديد من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل التعاملات، كل ما عليك حجز موعد بوحدات المرور المتنقلة لإنهاء إجراءات سريعا، وتجنبا للزحام.

ويمكنك حجز موعد بوحدات المرور المتنقلة، عبر استخدام بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية، أو جواز السفر ساري المفعول.

خطوات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

تأتي خطوات حجز موعد بوحدات المرور المتنقلة، وفقا لبوابة مرور مصر الإلكترونية كما يلي:

1- الدخول على بوابة مرور مصر من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

2- الضغط على خيار حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.

3- وبعدها الضغط على قبول الشروط والأحكام، الموجودة أسفل الصفحة.

4- كتابة البيانات المطلوبة والمتمثلة في الاسم والجنسية والرقم القومي ورقم الموبايل.

5- إدخال معلومات الرخصة سواء قيادة أو مركبات، وإدخال رقم اللوحة ورقم الشاسيه ونوع المركبة.

6- اختر نوع الخدمة التي ترغب في اتمامها مثل «إصدار ملصق إلكتروني- خدمة تجديد- خدمة فحص وتجديد».

7- حدد موعد الخدمة، ثم اضغط على التالي.

شروط حجز موعد بوحدات المرور

- أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص سارية ونفس الأمر بالنسبة لجواز السفر.

- سداد المستحقات بكافة أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات.

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، بشرط ألا يكون مر عليه أكثر من ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.