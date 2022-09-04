«الأوقاف»: 4 مجالس إقراء جديدة بالإسكندرية والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة

أطلقت وزارة الأوقاف، مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بثمانية عشر مسجدًا، في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

مجلس الإقراء الأول في مادة الحديث

وانطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة الحديث وعلومه من مسجد سليمان محمود بكليوباترا، التابع لمديرية أوقاف الإسكندرية، إذ قرأ الدكتور محمد محمد ذكري أستاذ الحديث وعلومه بجامعه الأزهر، كتاب الأربعون النووية، بحضور جمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة الفقه، من مسجد الإيمان مكرم عبيد التابع لمديرية أوقاف القاهرة، وقرأ وشرح الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، كتاب ابن رشد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، بحضور جمع غفير من المواطنين.

وفي مسجد أسد بن الفرات بالدقي التابع لمديرية أوقاف الجيزة، انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة الفقه، وقرأ الدكتور علي عبد الباسط مزيد أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كتاب ابن رشد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، بحضور الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد كبير من المواطنين.

مجالس إقراء جديدة في التفسير وعلوم القرآن

وفي كفر الشيخ، انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الملك، وقرأ الدكتور زكي صبري عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل.

وقام الدكتور عبدالكريم عوض صالح أستاذ التفسير المتفرغ بكلية القرآن الكريم بطنطا، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، من مسجد الهداية بدمنهور التابع لمديرية أوقاف البحير.

واستكمل الدكتور محمد أبو هاشم، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قراءة وشرح كتاب الأربعون النووية، بمسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) بالدرب الأحمر التابع لمديرية أوقاف القاهرة.

كما استكمل الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الأسبق، قراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) التابع لمديرية أوقاف القاهرة، بحضور عدد كبير من الأشخاص.