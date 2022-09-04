مصرع شخصين في انهيار مبنى في نيجيريا وجاري البحث عن ناجين

قالت وكالة إدارة الطوارئ بولاية لاجوس النيجيرية، اليوم، إن شخصين لقيا حتفهما بعد انهيار مبنى من 7 طوابق قيد الإنشاء في العاصمة التجارية النيجيرية، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ، أن جهود الإنقاذ جارية للعثور على الناجين، وقال أولوفيمي أوكي أوسانيينتولو الرئيس التنفيذي للوكالة، إن المبنى كان يجرى تشييده بجوار مستشفى في حي أونيرو.

الرئيس التنفيذي للوكالة: المعدات الكبيرة بدأت في إزالة الحطام

وأضاف أوسانيينتولو، أن 4 أشخاص على الأقل ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن المعدات الكبيرة بدأت بتحريك التربة وإزالة الحطام.

وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها الانهيار، حيث تتكرر انهيارات المباني في أكثر دول إفريقيا سكانا، حيث يتم تطبيق اللوائح بشكل سيئ وغالبا ما تكون مواد البناء دون مستوى.