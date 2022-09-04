حالة الطقس غدا الاثنين 5-9-2022.. شبورة ورياح والعظمى تصل لـ42 مئوية

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين، الموافق 5 سبتمبر الجاري، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يكون طقس الغد معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود حالة من نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلاً عن وجود شبورة خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية، باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 38 29

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 34 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 23

العريش 30 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 27

نخل 34 25

نويبع 36 27

طابا 35 27

نويبع 36 27

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 27

أسوان 42 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 42 27

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 36 26.