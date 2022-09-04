نقيب محامي جنوب القاهرة: العملية الانتخابية سارت في سلاسة

حرص حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة الأسبق، ومحامي النادي الأهلي، بصوته في الانتخابات على منصب نقيب المحامين.

وقال عثمان، في تصريحات للصحفيين، إنّ النقيب القادم الذي تتفق عليه الجمعية العمومية للمحامين، اليوم، سيكون عليه مسؤولية كبيرة لترتيب البيت من الداخل وإعادة هيبة المحامين والنقابة، وتنظيم العلاقة مع وزارة العدل، وعدد من الجهات التي لها علاقة بنقابة المحامين وحريصة على مصالحهم.

نقيب محامي جنوب القاهرة

كما أدلى نقيب محامين جنوب القاهرة حسن أمين، بصوته في العملية الانتخابية التي تجرى على مقعد نقيب المحامين، بمقر لجان جنوب القاهرة بالنقابة العامة.

وأكد أمين، سير العملية الانتخابية في سلاسة وزخم من المحامين من أجل إضفاء الشرعية على المنصب بعد وفاة النقيب الراحل رجائى عطية.

وتابع: «نتعشم في أن ننعم بنقيب يمكنه الله من أداء عمله على أكمل وجه، خدمة لصالح الوطن والمحامين والمواطنين ومهنة المحاماة».

المحاماة مهنة حرة

وأَكد أنّ المحاماة مهنة حرة كما وصفها الدستور والقانون وفي أمس الحاجة إلى دعائم وقيادة تتولى قيادة هذا الصرح، وهي نقابة المحامين من أجل إصلاح مهنة المحاماة وإصلاح حال المحامين.

وتشهد انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب، إقبالا كثيفا في منتصف اليوم وقبل ساعات من غلق باب التصويت الذي من المقرر غلقه الخامسة مساءً.

وتجرى الانتخابات في 333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت 289 ألف عضو، وسط منافسة بين 18 مرشحا.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

وتتم طريقة التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، ووضعها في صندوق الاقتراع، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

وتسير العملية الانتخابية التصويت في سهولة ويسر دون رصد مخالفات أو مشكلات، ويتوافد المحامين للإداء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط تنظيم متميز من جانب نقابة المحامين.