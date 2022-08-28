التعليم العالي: بوابة الحكومة المصرية المنفذ القانوني لتنسيق الدبلومات الفنية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث والمشرف على قطاع التنسيق، أن بوابة الحكومة المصرية المنفذ القانوني لتنسيق الدبلومات الفنية ولا يمكن للطالب التقدم مباشرة إلى أي معهد أو كلية أو جهة تعليمية دون أن يكون مرشحا من قبل التنسيق، لافتا إلى أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سيكون في النصف الأول من الشهر المقبل، وأن هناك استعدادات مكثفة لأعمال التنسيق مع التشديد على تطبيق كل الضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات وقطاع شؤون المعاهد في هذا الشأن.

تقليل الاغتراب

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على تنسيق الجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بوابة الحكومة المصرية تشهد حاليا تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وتشهد مرحلة تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للثانوية العامة.

أعداد المقبولين في الجامعات

وأكد أن تنسيق الدبلومات الفنية سيكون وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس أبرزها تخصيص نسبة 10% من إجمالي أعداد المقبولين في الجامعات من طلاب تنسيق الدبلومات الفنية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة استقبال طلبات الالتحاق من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات للتقدم للكليات المختلفة وفقا للضوابط والقواعد والحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور.