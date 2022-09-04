بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022.. اعرف خطوات المرحلة الثالثة

تستمر بوابة الحكومة المصرية في استقبال رغبات تنسيق 2022 بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، وذلك لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأخيرة لطلاب الثانوية الدور الثاني قبل غلق الباب يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستقبل بوابة الحكومة المصرية رغبات تنسيق 2022، بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات للشعبتين العلمي والأدبي.

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن»، رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 لطلاب المرحلة الثالثة.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

أتاحت وزارة التعليم العالي، موقعًا مخصصًا لتنسيق مراحل الثانوية المختلفة، ويمكن لطلاب الثانوية الناجحين في الدور الثاني، الذين لم يكن مجموعهم أقل من الحد الأدنى في المرحلتين الأولى والثانية، تسجيل رغباتهم من هنــا.

- وبعدها يتم إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذلك الرقم التأكيدي.

- ستظهر بعد ذلك بيانات الطالب.

- اضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك.

- ستظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

كليات المرحلة الثالثة 2022

1- تربية نوعية موسيقية- دمياط.

2- تربية نوعية فنية -مطروح.

3- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

4- التربية نوعية موسيقية- أسوان.

5- تربية تعليم ابتدائي- العريش.

6- تربية طفولة- العريش.

7- تربية رياضية- بنات العريش.

8- تربية نوعية موسيقية- القاهرة.

9- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

10- تربية رياضية- بنات السويس.

11- تربية نوعية فنية المنصورة - منية النصر.

12- تربية رياضية- بنات أسوان.

13- تربية موسيقية- حلوان.

14- تربية نوعية فنية - عين شمس.

15- تربية نوعية موسيقية - عين شمس.

16- تربية رياضية بنين العريش.

17- تربية نوعية فنية- الإسكندرية.

18- تربية رياضية بنين قناة السويس -الإسماعيلية.

19- تربية نوعية موسيقية- بورسعيد.

20- تربية رياضية- بنات الوادي الجديد.

21- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى- المنصورة.

22- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس -الإسماعيلية

23- تربية شعبة تربية فنية- السويس.

24- تربية رياضية بنات - الفيوم.

25-تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية - شرق بورسعيد.

26- تربية رياضية- بنين مطروح.

27- تربية نوعية موسيقية - المنصورة.

28- تربية رياضية - بنين الزقازيق.

29- تربية رياضية - بنات الزقازيق.

30 - تربية نوعية- فنية الفيوم.

31- تربية نوعية موسيقية المنصورة - بميت غمر.

32- تربية رياضية - بنين طنطا.

33- تربية رياضية - بنات طنطا.

34- تربية نوعية - فنية دمياط.

35- تربية رياضية - بنين بورسعيد.

36- تربية نوعية فنية بالقاهرة.

37- تربية رياضية- بنين كفر الشيخ.

38- تربية رياضية - بنات كفر الشيخ.

39- تربية رياضية - بنات المنصورة.

40- تربية نوعية- أسوان.

41- تربية نوعية فنية - أسوان.

42- تربية- العريش.

43- تربية رياضية - بنات الإسكندرية.

44- تربية (تعليم ابتدائي) - الوادي الجديد.

45- تربية رياضية - بنين حلوان.

46- تربية رياضية بنات - حلوان الجزيرة.

47- تربية فنية حلوان -الزمالك.

48- تربية نوعية فنية -جنوب الوادي.

49- تربية نوعية موسيقية- جنوب الوادي.

50- تربية رياضية بنين المنوفية - بشبين الكوم.

51- تربية رياضية- بنين المنصورة.

52- تربية رياضية - بنين دمياط.

53- تربية رياضية - بنات بورسعيد.

54- تربية نوعية موسيقية- أسيوط.

55- تربية رياضية بنات قناة السويس -الإسماعيلية.

56- تربية نوعية فنية- بورسعيد.

57- التربية رياضية بنات أسيوط.

58- تربية رياضية - بنين أسيوط.

59- تربية تعليم ابتدائي- مطروح.تربية -تعليم ابتدائي أسوان.

60- تربية رياضية بنات - جنوب الوادي.

61- تربية رياضية بنين - جنوب الوادي.

62- تربية تعليم ابتدائي- مطروح.

63- تربية نوعية فنية- سوهاج.

64- تربية نوعية موسيقية - سوهاج.

65- تربية رياضية بنين - الوادي الجديد.

66- تربية نوعية - سوهاج.

67- تربية رياضية - بنين السويس.

68- تربية نوعية فنية - ميت غمر بالمنصورة.

69- تربية رياضية بنات - سوهاج.

70- تربية رياضية بنين - سوهاج.

71- تربية نوعية فنية المنوفية - أشمون.

72- تربية نوعية موسيقية - المنوفية.

73- تربية رياضية بنين - مدينة السادات.

74- تربية رياضية بنات - مدينة السادات.

75- تربية نوعية فنية - بنها.

76- تربية رياضية بنين بنها.

77- تربية نوعية موسيقية بنها.

78- تربية نوعية فنية بالنوبارية دمنهور.

79- تربية رياضية- بنين المنيا.

80- تربية رياضية بنات - المنيا.

81- تربية موسيقية قناة السويس- الإسماعيلية.

82- تربية رياضية بنين- الفيوم.

83- تربية نوعية موسيقية- المنيا.

84- تربية نوعية فنية- كفر الشيخ.

85- تربية نوعية موسيقية - كفر الشيخ.

86- تربية رياضية للبنين - بني سويف.

87- تربية رياضية للبنات- بني سويف.

88- تربية نوعية موسيقية بالنوبارية دمنهور.

89- تربية نوعية موسيقية - مطروح.