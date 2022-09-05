الطيران السعودي يعلن إجراءات جديدة لحاملي تأشيرات «الشينجن» وأمريكا

عممت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودي، منشورا على جميع شركات الطيران العاملة بالمملكة العربية السعودية، ومنها شركات الطيران المصرية الحكومية والخاصة، بأنه جرى السماح بنقل المسافرين حاملي الإقامة الدائمة، أو تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو الشنجن إلى المملكة العربية السعودية، دون اشتراط حصولهم على تأشيرة الدخول مسبقا.

أضافت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنه جرى السماح لشركات الطيران، بإركاب الفئات التالية من المسافرين لإحدى جنسيات دول المجموعة (ب) وهي:

حاملو تأشيرات السياحة لأمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوربي

1- حاملو تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول إتفاقية شنجن، وذلك بعد التأكد من استخدام التأشيرة لمرة واحدة على الأقل فى الدولة المانحة للتأشيرة، على أن يشمل هذا السماح أقارب حاملي التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقتهم.

2- حاملو الإقامة الدائمة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول الإتحاد الأوربى، بعد التأكد من وجود الإقامة، على أن يشمل هذا السماح أقارب حاملي التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقتهم.

3- يمكن للفئات التي انطبقت عليها الشروط السابقة الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحدى مطارات المملكة العربية السعودية الدولية.

عقوبات على شركات الطيران المخالفة

وشددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنه في حالة عدم التزام شركات الطيران العاملة بالمملكة العربية السعودية، بتلك التعليمات التي تصدرها الهيئة، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية السعودية، تستلزم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسئولية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، سمحت للحاصلين على تأشيرة إقامة، بأى من دول مجلس التعاون الخليجى بالحصول على تأشيرة سياحة إلكترونية وذلك بشرط أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر.