«الفنادق المصرية» تشارك بمعرض سوق السفر الدولي للجولف بـ روما في أكتوبر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مدينة روما الإيطالية تستضيف خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري معرض سوق السفر الدولي للجولف «IGTM»، لافتًا إلى أن السياحة المصرية ستشارك بهذا المعرض.

رسوم المشاركة بالمعرض

وأضاف خلال المنشور الدولي رقم 154 لسنة 2022، الذي جرى تعميمه على كل الفنادق المهتمة بسياحة الجولف، أن الفنادق المهتمة بهذا النمط السياحي، عليهم سداد قيمة الاشتراك بالمعرض، وهي 2300 يورو «فقط ألفان وثلاثمائة يورو فقط لاغير»، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم غرفة المنشآت الفندقية وذلك في موعد أقصاه أسبوع واحد من الآن.

شكاوى البازارات السياحية

وفي سياق متصل، تلقت غرفة المنشآت الفندقية، إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، شكوى من غرفة العاديات والسلع السياحية، تفيد بتقديم العديد من المحلات خدمات سياحية بدون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، إذ أنها تعمل خارج الإطار القانوني مما يتسبب في المخاطرة بسمعة مصر السياحية نتيجة عدم الالتزام بالمستويات المنشودة للخدمة والسلع المقدمة للسائح، إضافة إلى إهدار حق الدولة في عائد الخدمات السياحية التي تقدمها الكيانات غير الشرعية.

وأضافت الغرفة خلال المنشور الدوري رقم 156 لسنة 2022 الذي عممته أنه يجب على الفنادق عند التعاقد أو تجديد التعاقد مع محال العاديات والسلع السياحية الكائنة بالفنادق، يجب أن تكون هذه المحال حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، ومسددة للاشتراك لغرفة العاديات والسلع السياحية مع تقديم ما يثبت ذلك.

وكان علي غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، أوضح أن البازارات والمحال التي لا تحمل ترخيصًا من وزارة السياحة تضيع على خزانة الدولة عشرات الملايين من الجنيهات سنويا.