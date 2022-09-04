حزب التجمع يعلن تأجيل مهرجان يوسف شاهين 2022

قرر حزب التجمع، تأجيل الدورة 13 لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، الذي ينظمه الحزب سنويا، وكان من المفترض إقامتها نهاية 2022.

مئوية خالد محيي الدين

وأضاف الحزب في بيان له، أن سببب التأجيل هو انشغال الحزب في الاحتفالات بمئوية ميلاد زعيم الحزب ومؤسسه وقائد اليسار المصري والعربي خالد محيي الدين، بالإضافة لمشاركة الحزب في الحوار الوطني، والتحضير لانعقاد المؤتمر العام السابع لاتحاد الشباب التقدمي.

استئناف الدورة الجديدة لمهرجان يوسف شاهين

وتابع أنه من المقرر أن يعلن حزب التجمع في بداية 2023، موعد استئناف إقامة الدورة الجديدة لمهرجان يوسف شاهين.