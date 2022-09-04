وزير التعليم: 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة مقالية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة الاختيار من متعدد في الثانوية العامة لا تقيس مهارة صناعة الإجابة، وهذا خطأ، مضيفا: «ده بعدين مش هيعرف يكتب مذكرة ولا يعبر».

أسئلة مقالية في الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم، في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن امتحانات الثانوية العامة تكون فيها 30% أسئلة مقالية قصيرة، وتكون الإجابة عبارة عن سطرين أو ثلاثة فقط، على أن تكون باقي أسئلة الامتحانات «اختيار من متعدد».

تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

وأشار إلى أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ليس بها خطأ واحد، وتمت مراجعة كل الامتحانات قبل التصحيح لضمان حقوق الطلاب، وتم التصحيح إلكترونيًا من خلال أجهزة مدارس المتفوقين.