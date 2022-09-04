لأول مرة.. تصوير فيلم «الجنينة» داخل حديقة حيوان أبوظبي

بدأ صناع فيلم «الجنينة» تصوير المشاهد الأولى من العمل داخل حديقة حيوان أبو ظبي، بمنطقة الشهامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستأنف أبطال الفيلم غد الاثنين، تصوير المشاهد الخاصة بهم، وذلك بحضور أبطال العمل النجوم بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير داخل حديقة الحيوان طوال الأسبوع الحالي، وبعدها ينتقل فريق العمل لعدة أماكن أخرى.

معاينة أماكن تصوير «الجنينة» في الإمارات

وكان فريق عمل الفيلم، وصل مؤخرا لدولة الإمارات لمعاينة أماكن التصوير المختلفة، وبعدها لحق بهم أبطال الفيلم للبدء في تصوير المشاهد الخاصة بهم غدا الاثنين.

يعد فيلم «الجنينة» أول فيلم مصري يجرى تصويره في حديقة حيوان أبو ظبي، بالإضافة لتصوير باقي المشاهد في دولة الإمارات، والعمل من إخراج معتز حسام، وإنتاج ميكسيد ريالتي للإنتاج الفنى وسوتير إيهاب لمعي وهاني وليم، وتوزيع الأخوة المتحدين وليد صبري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ملئ بالإثارة والتشويق.

بيومي فؤاد ينضم لـ أبطال مسلسل رمضان كريم 2

وفي سياق آخر، انضم الفنان بيومي فؤاد، للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، ومن المُقرر انطلاق مرحلة التحضيرات خلال الفترة المُقبلة، لبدء التصوير خلال أسابيع.

كما يشارك الفنان بيومي فؤاد، في فيلم «تسليم أهالي»، والذي يعرض حاليا في دور العرض ويضم عددا من نجوم الفن، وهم دنيا سمير غانم، هشام ماجد.