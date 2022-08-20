مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث على طريق «مصر - إسكندرية» بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «تومناية» أمام كوبري المهرة بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو حمص العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «تومناية» على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى والمصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين وفاة «رجب السيد مهران»، 42 عاما، مقيم الإسكندرية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب كل من «عفاف عبد الغفار بسيوني، 52 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، و«سلام السيد محمد»، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.