«الزراعة»: هدفنا إطلاق مبادرات لمساعدة سكان المناطق الريفية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن المبادرة التي أطلقتها الوزارة، وتقضي لتمويل المشروعات الخضراء واستخدامها في التنمية الزراعية، جاءت لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين، مشيرا إلى أنه جرى إطلاقها ضمن اجتماعات مجلس الأمناء لبرنامج التنمية الزراعية، وهو أحد البرامج التمويلية التي تنفذها الوزارة لخدمة فئات محدده بالقطاع الزراعي.

القرش: نوفر مبادرات للسيدات والشباب الذين لم يجدوا عمل

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، المذاع على فضائية «DMC»، أن الفئات التي تستهدفها الوزارة في تلك المبادرة هي لخدمة فئات محددة للقطاع الزراعي، خاصة صغار المزارعين، الذين يزرعوا في مساحات صغيرة، وسكان المناطق الريفية، والسيدات والشباب الذين لم يجدوا عمل.

وتابع معاون وزير الزراعة: «كمان المبادرة بتستهدف بعض الفئات اللي متقدرش تحصل على التمويل التقليدي، ومن خلال البرنامج بيتم تدعيم تلك الفئات للحصول على برامج تقليدية، كما أقرضت المبادرة مبالغ كبيرة تتجاوز الـ9 مليارات جنيه لخدمة ودعم وتمكين قطاع سكان المناطق الريفية».

القرش: أي شخص يستطيع الاستفادة من المبادرة

وأوضح الدكتور محمد القرش، أنه وبشكل مبسط يستطيع أي شخص الاستفادة من تلك المبادرة عبر تقديمه طلبا بشكل مباشر لأي بنك من البنوك الشريكة في المبادرة، ثم يحصل على موافقة مبدئية، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات الازمة، ثم تحويله للحصول على موافقة الاعتماد من مجلس أمناء البرنامج، ثم التسهيل لأهالينا المزارعين والفئات المستهدفة من هذا البرنامج.

وشدد على أن «الآلية بسيطة، ودائما عندنا حرص على تمكين ودعم الشباب، مش بس لتقديم التمويل ليهم ولكن عبر مساعدتهم في برامج أخرى كتقديم دعم فني كامل، كما يساعدهم البرنامج في تطبيق أفكار غير تقليدية وابتكار مشروعات لتحمسهم في تنفيذ أعمال لخدمتهم».