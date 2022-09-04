محمود الخيامي: «الله جاب» لـ أصالة ميكس بين الموسيقى المصرية والخليجية

أعرب الموسيقار والملحن محمود الخيامي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل المختلفة، عن استيائه الشديد تجاه تسرب أغنيته الجديدة مع أصالة نصري والتي تحمل عنوان «الله جاب» والتي من المقرر أن تطرح بشكل سينجل.

محمود الخيامي: لا نعرف من مسرب الأغنية

وأوضح الخيامي أنه حتى الآن لا يعرف السبب الرئيسي وراء تسرب الأغنية، مؤكدا لـ«الوطن» أنه حذف وحظر أي شخص أرسل الأغنية له المسربة.

وأكد الخيامي أن ما حدث هو تقليل من عمله وفنه، حيث إنه النسخة الرديئة التي سربت ما هي إلا نسخة أولية لم يكن فيها التوزيع الموسيقى قد اكتمل وهو أمر أغضب جميع العاملين في الأغنية منهم الشاعر واحد والموزع محمود الشاعري ومهندس الصوت جاسم وتأليف ووتريات المايسترو هاني فرحات.

وأشار الخيامي إلى أن أغنيته الجديدة مع أصالة لها شكل ورونق مختلف تماما، حيث إنها تعد عبارة عن مزيج بين الموسيقى المصرية والموسيقى الخليجية.

أغنية «الله جاب» من كلمات واحد وتوزيع محمود الشاعري

كانت أصالة قد أعلنت عن الأغنية الجديدة عبر موقع تويتر: «أغنية جديدة معناها ولحنها وطيابتها بعتقد كتير حتحبّوها رقصه عندي ما بدّي فيها حدا يصوّرني فيها طفولة بتطيّرني، بعرف إنّها تسرّبت ولذلك عملنا إلها إيقاع جديد مُختلف لنفرق عندي تحدّي مع ⁧‫واحد‬⁩ قريب شو بتحسّوا أنا حبيت⁧‫ خليجي‬⁩ ولّا ⁧‫عربي‬⁩؟».

طرحت أصالة في شهر أغسطس الماضي، أغنية «شايفة فيك»، عبر موقع يوتيوب، وحققت نحو 3 ملايين مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهي من كلمات نادر عبدالله، وألحان رامي صبري.