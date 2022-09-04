أصالة تكشف عن بوستر أغنية «الله جاب» بعد تسريبها.. وتظهر بـ«لوك» جديد

كشفت الفنانة أصالة، عن البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «الله جاب»، إحدى أغاني ألبوم «شايفة فيك»، واعتمدت من خلاله إطلالة مختلفة، حيث ظهرت بشكل أكثر نحافة، واختارت اللون الغامق لخصلات شعرها، مع تزيينه بـ«إيشارب» قصير من نفس لون الفستان المنقوش بمجموعة ألوان تجمع بين الأحمر والأخضر والأسود.

وكتبت أصالة تعليقًا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قائلة «جمهور أصالة الفن العربي جاهزين للجديد من ألبوم شايفة فيك، ترقبوا الله جاب بنسختين».

أصالة تعتمد «لوك» جديدة في أغنية الله جاب

أغنية الله جاب من كلمات واحد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري، وتأليف ووتريات المايسترو هاني فرحات.

أصالة تطرح أغنية «الله جاب» بنستختين بعد تسريبها

وتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها على البوستر الدعائي للأغنية و«اللوك» الجديد الذي ظهرت به، من بينهم الفنانة جومانة مراد، التي أبدت إعجابها بإطلالة أصالة وقولها «ماشاء الله عليكِ قمر يا حبيبتي بتاخدي العقل».

وفي الساعات الماضية، واجهت الفنانة أصالة، أزمة تسريب أغنيتها الجديدة «الله جاب»، الأمر الذي دعاها إلى تجهيز نسخة جديدة لطرحها، وعلقّت على ذلك عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر «أغنية جديدة معناها ولحنها وطيابتها بعتقد كتير حتحبّوها، إلها رقصة عندي مابدّي فيها حدا يصوّرني فيها طفولة بتطيّرني، بعرف إنّها تسرّبت ولذلك عملنا إلًها إيقاع جديد مُختلف لنفرق، عندي تحدّي مع واحد قريب شو بتحسّوا أنا حبيت خليجي ولّا عربي؟».

وطرحت أصالة في شهر أغسطس الماضي، أغنية «شايفة فيك»، عبر موقع يوتيوب، وحققت نحو 3 ملايين مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهى من كلمات نادر عبدالله، وألحان رامي صبري.