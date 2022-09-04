مدرس منح شهادات تقدير لطلاب لم يدخلوا «كليات قمة»: رفعت روحهم المعنوية

حرص مدرس علم نفس وفلسفة، على إدخال السرور والفرحة على طلابه من الثانوية العامة؛ الذين لم يحصلوا على مجاميع مرتفعة تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة التي كانوا يحلمون بها، وذلك ليرفع من روحهم المعنوية.

كرَّم علاء أبو العيلة، 34 عاماً، معلم من محافظة كفر الشيخ، عدد من طلاب الثانوية العامة لعام 2022، الذين لم يحصلوا على مجاميع عالية في الشهادة الثانوية، وذلك بتوزيع شهادات تقديرية ودروع قيمة، لإدخال السرور على قلوبهم، وحتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

جبر الخواطر على الله

«جبر الخواطر على الله، وكان لازم وواجب عليّ إني أرفع من روح طلابي الأعزاء خاصة إن بعضهم بيمُر بحالة نفسية سيئة؛ بسبب عدم حصوله على مجموع عالٍ في الثانوية العامة»، بهذه الكلمات بدأ علاء أبو العيلة، حديثه لـ«الوطن»، مضيفا: «أول ما بدأت أدرس للطلاب اللي تم تكريمهم لاحظت إن مستواهم رائع، ومن أُسر بتهتم جداً بالتعليم وزيهم زي كتير من الطلاب كان عندهم أمل وحلم وكلهم عزيمة وإصرار على الالتحاق بكليات القمة».

الثانوية العامة مارثوان ومش كله بيطلع كسبان

الثانوية العامة مارثوان وليس كل من يدخله يحصل على المركز الأول بحسب «أبو العيلة»: «الثانوية العامة تعتبر مارثوان كبير لكن مش كله بيخرج منه كسبان، ويمكن بعض الطلاب اللي درست لهم خسروا السبق، بس روان ومروة اللي كرمتهم من أكتر الناس اللي كانوا يستحقوا أفضل من كده، لأنها تعبت ومحصلتش على مجموع يناسب تعبها ومجهودها».

لجأ «أبو العيلة»، إلى تكريم هؤلاء الطلاب من واقع مسؤوليته كمدرس، وتقديرا لهم ولأهاليهم: «قلت أعمل أي حاجة حتي لو بسيطة، وفعلاً جهزت الدروع وشهادات التقدير وأخدت زوجتي ورحت للطالبة مروة في منزلها بقرية كفر الأبحر التابعة لمركز نبروه، وفرحت جداً إن حد فاكرها وبيسأل عليها، وطلعت من عندها على الطالبة روان في قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا، وقعدنا في البيت عندها لأكتر من ساعتين مع أختها الكبيرة ووالدتها والكل كان في فرحة وسعادة».

نصيحة المعلم للطلاب والأهالي: الثانوية العامة مش نهاية الكون

«لا تعاقبوا أبنائكم علي عدم حصولهم علي مجاميع في الشهادة الثانوية»، نصيحة «أبو العيلة» لأولياء الأمور: «حابب أوصل رسالة لكل أب وأم متضغطش علي ابنك أو بنتك وتفهم إن شهادة الثانوية العامة مش نهاية الكون، والمستقبل لسه جاي، ولكل ابن أو بنت ذاكر واهتم وراعي ربنا ثم ضميرك في مستقبلك وطور من نفسك مهما كانت الكلية اللي هتدخلها مفيش حاجة اسمها كلية قمة، عاوزك صاحي وواعي ومركز وعندك القدرة علي التعامل مع كل التغيرات في السوق مش شهادة متعلقة علي الحيطة».