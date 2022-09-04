موعد التقديم لقدرات فنون جميلة بالإسكندرية.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عن موعد امتحانات قدرات المؤهلات العليا والسنوات السابقة والوافدين على أن يكون ذلك يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري وسيتم استقبال طلبات المتقدمين بدءا من غد الإثنين الموافق 5 سبتمبر وهو ذاته موعد قبول طلبات التقديم لامتحانات قدرات طلبة المعاهد والدبلومات الفنية على أن تكون الامتحانات يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 من ذات الشهر.

الأوراق المطلوبة لامتحانات قدرات كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية

وترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات قدرات كلية الفنون الجميلة بجامعة بالإسكندرية وذلك وفقا لما أعلنته الكلية على صفحتها الرسمية والأوراق المطلوبة هي:

1- بيان حالة لطلبة السنوات السابقة

2- صورة من شهادة الثانوية العامة لطلبة السنوات السابقة

3- صورة من شهادة المؤهل «لطلبة المؤهلات العليا»

4- جواب تفرغ من العمل «لطلبة المؤهلات العليا»

5- عدد 2 صورة شخصية

6- صورة من شهادة المعهد أو الدبلومات الخمس سنين.

خطوات التسجيل لحجز موعد اختبارات القدرات بفنون جميلة

يوجد عدد من الخطوات للقيام بتسجيل امتحانات القدرات لكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية لطلبة الدبلومات الفنية وهي كالآتي:

1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يختار صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

2- يسجل الطالب بياناته وهي رقم الجلوس والرقم السري الخاص بطلاب المدارس الفنية الصناعية أو كود التنسيق والرقم السري الخاص بطلبة المعاهد الفنية الصناعية

3- تظهر بعدها أمام الطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن «رقم جلوسه، واسمه».

4- تظهر أمام الطالب قائمة تتضمن أنواع مختلفة من الاختبارات المتاحة يختار منها الطالب امتحانات قدرات كلية الفنون الجميلة وسيظهر أمامه مكان أداء الاختبارات.

5- بعدها يظهر الموعد المحدد لكل طالب ووفقا لذلك الموعد يذهب الطالب لأداء امتحانه.