«حياة كريمة»: تنفيذ 1294 مشروعا في 63 قرية بالفيوم

قال زينب طلبة منسق عام مساعد مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إنّه جرى إنشاء 14 نقطة إسعاف، وتجديد 5 نقاط كاملة، في مركزي إطسا ويوسف الصديق.

مشروعات قطاع الصحة في مبادرة حياة كريمة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة، على قناة إكسترا نيوز: «في قطاع الصحة بشكل عام، نعمل على أكثر من نقطة لتحسين جودة الخدمة وأن تصل للأهالي في كل الأماكن، وفي قطاع الوحدات الصحية لدينا 47 مشروعا جاري العمل عليهم، بالإضافة إلى 6 مشروعات جرى الانتهاء منها».

وتابع: «لدينا 63 قرية على مستوى المركزين، المستهدف فيهما 1294 مشروع بشكل إجمالي، وبالفعل غيرت مشروعات البنية التحتية شكل الأرض، أهمها مشروعات الصرف الصحي، وجاري العمل على 58 مشروعا، وبالفعل تم الانتهاء من مشروعين».

أوضحت منسق عام مساعد مبادرة حياة كريمة بالنسبة لمحطات الرفع، هناك 42 مشروعا جاري العمل على 27 منها، ومحطات المعالجة، مضيفا: «نستهدف 9 مشروعات أوشكت على الانتهاء، كما أن قطاع مياه الشرب جزء مهم جدا، حيث إن هناك 131 مشروعا».

تطوير الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة

أشارت إلى أنه يجرى الانتهاء من المشروعات في القرية، كما يجرى العمل على الطرق بمنتهى السرعة، وفي قطاع الكهرباء لدينا 63 مشروعا قائما، موضحة أن المبادرة عملت على تطوير مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وقطاع الصحة، إذ كان هناك احتياجا كبيرا للقوافل التي تغطي المناطق النائية.