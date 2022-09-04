«التمويل العقاري» يوضح حقيقة طرح شقق سكنية خلال الفترة الراهنة

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الوزارة دائما ما تلاحقها الشائعات بخصوص وحدات سكنية جديدة تقوم بإطلاقها، مشيره إلى أن الإعلان الأخير والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إحدى الإعلانات الجديدة التي قام بها الصندوق غير صحيح.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة قامت بالإعلان أكثر من مرة عن عدم توفير أية إعلانات سكنية خلال الوقت الحالي «هيكون فيه إعلان ممكن بس هيكون بعيد عن الوحدات اللي اتنشرت، وهتكون وحدات جاهزة للتسكين الفوري في عدد من المدن الجديدة بعد ما صدق عليها مجلس الوزراء منذ أسبوعين».

حقيقة الكراسة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

واستطردت: «الكراسة المنشورة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة لها إطلاقا، ولم تقم الوزارة بإصدار إيا من كراسات الشروط بخصوص وحدات تابعة للإسكان الاجتماعي خلال تلك الآونة، وإحنا بنتابع أي حاجة بتخص الصندوق أو فيها ذكر ليه، ونتخذ إجراءتنا القانونية حيال مثل تلك الشائعات».

أوضحت أن مثل تلك الشائعات التي يقوم مستخدمي مواقع التواصل بالترويج عليها تصيب عدد كبير من المواطنين بحالة من البلبلة حيال مثل تلك الإعلانات المضللة، «مثل تلك الإعلانات بتعمل بلبلة للناس من غير لزمة، والناس بتبدأ تجهز نفسها وفي الأخر بيكون غير حقيقي».

وتابعت: «إحنا لما بنعلن عن إعلانات بنعلن بشكل مباشر على كل المواقع ووسائل الإعلام وصفحتنا الرئيسية على مواقع التواصل المختلفة، والتقديم لازم يكون عن طريق الروافد الرئيسية من روافد وزارة الإسكان».