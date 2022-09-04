بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي والسنة التمهيدية للماجستير بآداب عين شمس

أعلنت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، والتي تستمر حتى يوم 27 من الشهر نفسه، وكذلك بدء امتحانات السنة التمهيدية للماجستير لطلاب الدراسات العليا على النظام القديم والتي تستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري لقسم الإعلام بينما تنتهي امتحانات قسم الإرشاد السياحي يوم 15 من نفس الشهر.

حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار شهر

وأضافت الدكتورة حنان كامل، في بيان لها أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتم اختبار طلاب الأقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، والذين أتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار شهر.

ونوهت القائم بأعمال عميدة الكلية، أنه يتم المتابعة اللحظية لسير الامتحانات بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب والملاحظين حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم، موضحة أن الامتحانات تعقد على 4 فترات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً يومياً من السبت إلى الخميس.

الامتحانات موضوعية والتصحيح إلكترونيًا

وأكدت الدكتورة حنان كامل، أن الامتحانات موضوعية وتتنوع ما بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية وتُصحح إلكترونيا في اليوم نفسه من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب ويتم استخدام الصناديق البلاستيكية لعدم لمس الأوراق منعاً لانتشار فيروس كورونا.

من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين مظلوم، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، أنه تم تخصيص مدرج «أ» للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا «تمهيدي ماجستير نظام قديم» وهم طلاب قسمي علوم الاتصال والإعلام والإرشاد السياحي.

وأضافت الدكتورة شيرين مظلوم، أن الامتحانات تعقد على فترة واحدة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً يومي الأحد والثلاثاء والخميس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وعنصر التباعد.

وانطلقت الامتحانات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.