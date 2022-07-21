رقص وزغاريد في احتفال طلاب الثانوية بانتهاء الامتحانات بالدقهلية (صور)

خرج طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقلهية، اليوم، في سعادة غامرة عقب الانتهاء من امتحانات هذا العام، بعد أداء آخر امتحان مادة، حيث رقصوا وأطلقوا الزغاريد فرحا وابتهاجا بانتهاء عام دراسي هو الأطول بالنسبة لهم، وانتهى اليوم بحلوه ومره تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من عمرهم.

دي جي وطبل ومزمار في شوارع المنصورة

واستخدم الطلاب الـ«دي جي» والطبل والمزمار في الشوارع المحيطة بالمدارس، وأطلقت الطالبات الزغاريد ابتهاجا بانتهاء الامتحانات، فيما استخدم بعض الطلاب الفوم، وألقى بعض الأهالي البالونات على الطلاب ليشاركوهم فرحتهم.

ففي شارع الثانوية بمدينة المنصورة تجمع مئات الطلاب في الشارع الذي يضم العديد من لجان الثانوية العامة، وخرجوا من الامتحان ونسوا كل ما دار فيه ليحتفلوا مع زملائهم على أنغام الموسيقي والألعاب النارية، وكذلك الرقص على أنغام الأغاني الشبابية، وسط حالة من السعادة الغامرة بين جميع الطلاب.

انتهاء أطول عام دراسي لطلاب الثانوية العامة

وأمام مدرسة الثانوية بنات بالمطرية، استخدم الطلاب الفوم والأغاني والزغاريد احتفالا بانتهاء أطول عام دراسي بالنسبة لهم، والذي احتاج منهم 12 شهرا من المذاكرة والتركيز لكي ينالوا أعلى الدرجات التي تؤهلهم للكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.

وانتظر عدد كبير من أولياء الأمور أمام المدارس لحظة خروج أبنائهم، ليشاركوهم تلك الفرحة، ولكي يطمئنوا عليهم في آخر مواد الثانوية العامة.

وأدى طلاب القسم علمي علوم اليوم امتحان مادة الأحياء، فيما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.