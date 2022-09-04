«الثروة الداجنة» بالغرفة التجارية: نستورد 80% من مستلزمات الإنتاج

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الثروة الداجنة عانت خلال الفترة القليلة الماضية فيما يخص مستلزمات الإنتاج الخاصة بآلية عمل ذلك القطاع الحيوي في مصر، حيث إن 80% من مستلزمات الإنتاج والأعلاف يتم استيرادها من دول الخارج، «المنتج النهائي مستحيل ييجي قبل ما ندخل مدخلات الإنتاج في البداية».

السيد: أسعار الأعلاف ارتفعت بعدما كانت تباع بـ10 آلاف جنيه للطن

وأضاف «السيد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أسعار الأعلاف حاليا وصلت لما بين 13.6 و14.9 ألف جنيه للطن، «دي مدخلات الصناعة، وتكلفة المنتج النهائية في السوق بتعتمد على أسعار المدخلات بالنسبة للمربين».

السيد: البيض وصل سعره حاليا لـ63.5 جنيه في المزارع سواء الأبيض أو الأحمر

واستطرد: «البيض وصل سعره حاليا لـ63.5 جنيه في المزارع سواء الأبيض أو الأحمر، وده الأساس اللي الكل بيعتمد عليه، لكن الحلقات الوسيطة هي المنوط بيها توزيعها على منافذ البيع، وليها جهات رقابية أخرى هي من تتابع إجراءات وأسعار البيع».

وأوضح أنه ولإنتاج طبق بيض واحد فتستهلك الدواجن لإنتاجه تناول 5 كيلو من الأعلاف، مشددا على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة والتي ارتفعت بشكل مبالغ فيه على مستوى شعبة الدواجن وغيرها من الشعب الأخرى المتعلقة بالمنتجات التي يحتاجها المواطن بشكل دوري في يومه العادي.

وتابع: «الذرة كانت بـ7 آلاف للطن ووصلت لـ10.5 ألف جنيه للطن، والسعر العالمي للذرة في الدول المصدرة 245 دولارا للطن، وبعد حدوث المشكلة الأوكرانية الروسية وفرت الدولة عددا من المناشئ الأخرى لعدم توقف عمليات الإنتاج في هذا القطاع الحيوي والمهم على الجميع».