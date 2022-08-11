مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها قبل قليل، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بعزبة طلمبات تروجي، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع ربة منزل

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بعزبة طلمبات تروجي التابعة لدائرة المركز، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار، وتحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «فاطمة علي فتح الله عياد»، 35 سنة، إثر تعرضها لماس كهربائي، وجرى التحفظ على الجثة بمعرفة النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابساته.

إصابة 3 أشخاص في حادث

في سياق آخر، أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.