إقبال متزايد على انتخابات «المحامين» بالأقصر لاختيار النقيب العام

تشهد النقابة العامة الفرعية للمحامين بالأقصر، اليوم الأحد، إقبالا متزايدا على مدار الساعة، للمشاركة في الانتخابات التي تتم على مقعد النقيب العام، على اللجان الخمس بمحافظة الأقصر.

انتخابات نقابة المحامين في الأقصر

وتشمل اللجان لجنة نقابة المحامين بمحكمة إسنا، ولجنة بمبنى النقابة بمحكمة أرمنت، ولجنة بمقر النقابة بالقرنة، ولجنتين بمقر النقابة الفرعية بمجمع محاكم الأقصر، وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

من جانبه أوضح أشرف عدنان زارع، نقيب محامي بندر الأقصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإقبال بدأ ضعيفا لكنه يتزايد على مدار اليوم، فمعظم المحامين مشغولون صباحا بأعمالهم، مشيرا إلى أن محامي الأقصر ينتظرون من مجلس النقابة الذي سيتم انتخابه، إيجاد مشروع عادل للعلاج، وصياغة قانون شامل وقوي وفعال للإدارات القانونية، وتفعيل أكاديمية المحاماة وتنقية الجداول والذي يعد مطلبا رئيسيا لجموع المحامين، ورفع المعاش.

وأضاف «زارع»، أن المحامين يطالبون أيضا بتفعيل لجان التأديب عن طريق الانتداب وإنشاء نادي المحامين الحلم الذي طال انتظاره، ومركزية النقابات الفرعية تحت إشراف النقابة العامة.

تحقيق طموحات المحامين بالأقصر

فيما أشار إسلام حمدي عبده، المحامي بمحكمة الأقصر الابتدائية، إلى أنه يتوقع من مجلس النقابة القادم تحقيق أحلام وطموحات جموع المحامين، عبر تلبية مطالبهم ورفع شأن مهنة المحاماة المقدسة، مؤكداً أن نقابة المحامين تضم نحو 2500 محام، ولا يوجد لهم نادي محاماة خاص بهم.