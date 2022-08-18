أغنية قلبي حبك لـ محمد حماقي تقترب من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات

اقتربت أغنية محمد حماقي قلبي حبك جدًا، من تحقيق نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، مساء الأربعاء، وتصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتصدرت قائمة الأكثر بحثًا على يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية قلبي حبك جدًا للفنان محمد حماقي، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر Mike Bozzi، فواصل موسيقية أحمد إبراهيم، جيتار مصطفى أصلان، باص جيتار بباوي.

كلمات أغنية محمد حماقي قلبي حبك

ومن كلمات أغنية قلبي حبك جدًا للفنان محمد حماقي:

قلبي حبك جداً أنا قلبي قلبي داب

وإنت إنت مين غير كل الناس

إيش جاب لجاب ‏

قول لي جيت منين‏ يا قمر وطالع في المكان‏

خد عينيا لما بان

‏ كان فينك بقى من زمان فين فين

‏قلبي حبك جداً جداً إنت ليه قلقان

‏سلم يلا استسلم مش هتكلم الموضوع خلصان‏

إنت اللي عمري معاه واللي عيوني شاوروا عليه

أنا قلبي قالك آه طب مستني أقولك إيه

الحب ليه مداريه قولي ليه ليه

أنا روحي روحي فيك

هتجنن عليك أنا أبيع الدنيا واشتريك

عمري بين إيديك اسقيني من حبك كمان

نسينّي الماضي اللي كان

كان فينك بقى من زمان فين فين

أغنية أدرينالين حققت 15 مليون مشاهدة

وقبل نهاية شهر يوليو الماضي، طرح محمد حماقي أغنية أدرينالين، التي كسرت حاجز الـ15 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس تميم، مهندس صوت أحمد جودة، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، درامز خالد ماندو، مزمار محمود شاهي.

والأسبوع الماضي حقق نجاحًا كبيرًا خلال حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ورفع شعار كامل العدد وبلغت سعر التذكرة من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وقدم باقة متنوعة من الأغاني ما بين الجديدة والتي سبق وطرحها منذ سنوات وحققت له شهرة واسعة.