«التجمع»: توزيع أعباء تكلفة التنمية المستدامة على كل الطبقات أولى أولوياتنا بالحوار الوطني

صرح الدكتور سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، بأن الحوار الوطني سيجمع شمل كل أطياف المجتمع المصري نحو طريق واحد يحقق طموحات ورغبات المصريين.

وأضاف رئيس حزب التجمع في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحزب أعد خطة متكاملة تجاه كل الملفات المقرر مناقشتها بالحوار الوطني.

أولويات لائحة حزب التجمع بجلسات الحوار الوطني

كما أوضح أن الجانب الاقتصادي أولى أولويات حزبه في جلسات الحوار، حيث يتقدم الحزب إلى اللجنة الاقتصادية بالحوار بحزمة من الإجراءات التي تقسم أعباء تكلفة التنمية المستدامة على كل طبقات المجتمع دون أن تتحمل طبقة عبء أكبر من الطبقة الأخرى.

ترشيحات حزب التجمع على اللجان النوعية بالحوار الوطني

وعن ترشيحات الحزب لأعضائه على اللجان النوعية المختلفة قال رئيس حزب التجمع: «قمنا بترشيح عدد من أعضاء الحزب لشغل اللجان التي تم إقرارها بواسطة مجلس أمناء الحوار الوطني كما دعمنا ترشيح بعض الشخصيات من خارج الحزب والتي رأينا بأنها تصلح لإدارة بعض الملفات وذلك في إطار تحقيق المصلحة العامة وخلق رأي توافقي واحد».

ضمانات نجاح الحوار الوطني

وعن ضمانات نجاح الحوار الوطني قال رئيس حزب التجمع إن الحوار الوطني فكرة ناجحة في حد ذاتها، لأنه يجمع شمل المجتمع المصري، خاصة بأن مجلس الأمناء المشكل تعدد ما بين المرأة والشباب والشيوخ، ما يوحي بعدم استثناء أي فئة من الفئات، وذلك في إطار الحصول على نتائج توافقية تحقق طموحات أبناء الشعب على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطني

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا الاثنين خامس جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد وذلك لوضع اللوائح التنفيذية الأخيرة لبدء الحوار بعد تقسيم اللجان النوعية واختيار المقررين لكل لجنة من اللجان التي تم التوافق عليها بالجلسات الماضية.