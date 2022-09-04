رئيس حزب الريادة: الحوار الوطني أعاد الحياة لعدد كبير من الأحزاب المصرية

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدعوة للحوار الوطني ثم توجيه الدعوة للأحزاب، أعاد الروح لعدد كبير من الأحزاب المصرية لم تكن مشاركة.

وأضاف حسنين خلال حواره ببرنامج الحوار الوطني، على قناة إكسترا نيوز، من تقديم لما جبريل: «بعد دعوة الرئيس ثم دعوة الأكاديمية الوطنية للتغيير لمجموعة الأحزاب المشاركة في الحوار، كان التحالف من أوائل الأطراف السياسية الفاعلة التي قدمت رؤى أحزابها في 22 مايو، أي منذ نحو 4 شهور».

وتابعت رئيس حزب الريادة: «مجلس أمناء الحوار حدد التحرك في 3 اتجاهات، وهي المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فبدأ كل تخصص يتحدد بواقع 15 لجنة».

تشكيل لجنة ومجموعة عمل

وأوضح كمال حسنين رئيس حزب الريادة: «بعد رسالة الحوار الوطني، شكلنا لجنة ومجموعة عمل من قيادات وأعضاء الحزب، نجتمع يوميا لوضع رؤية الحزب التي ستقدم وسيتم مناقشتها في الحوار الوطني».

رؤية مشتركة لتحالف الأحزاب المصرية

وأكد أن التحالف عقد اجتماعات عدة ومجموعة من المنتديات الثقافية حضرها رؤساء الأحزاب ومجموعة من قادة الفكر في شتى التخصصات مثل المجال المالي والمجال السياسي والاجتماعي والإعلامي، وخرج منها التحالف برؤية مشتركة تعرض في الحوار الوطني.

توصيات الحوار الوطني سترفع إلى رئيس الجمهورية

وأشار، إلى أن توصيات الحوار الوطني سترفع إلى رئيس الجمهورية وهو ما يؤكد أن الحوار الوطني جاد، كما جرى تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب باستضافة الحوار الوطني رسالة أخرى على جدية الحوار الوطني.