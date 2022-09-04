نجل علي عبدالخالق تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وتوصيته بشقيقته

كشف هشام عبدالخالق، نجل المخرج الراحل علي عبد الخالق، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة والده في أثناء صراعه مع مرض السرطان، إذ ذكر أن آخر كلمة قالها والده له: «مفيش فايدة من العلاج»، كما أن وصية والده الراحل له قبل الوفاة: «قالي خد بالك من أختك»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC».

والده لمس الحب والوفاء أثناء وجوده في المستشفى

وأضاف «عبد الخالق»، أن والده الراحل كان لمس الحب والوفاء في أثناء وجوده بالمستشفى، وتلقى العديد من الزيارات والمكالمات الهاتفية، رغم أنه فقد الوعي قبل وفاته بـ 3 أيام، موضحًا أن أبرز النجوم الذين زاروا والده، هم ياسر جلال، والفنان محمد رياض، وغيرهم من الأسماء، مضيفًا: «كل الشكر وعميق التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة بعلاج والده الراحل على نفقة الدولة».

والده خاض رحلة مرض صعبة مع سرطان الرئة

وأوضح نجل المخرج، أن والده خاض رحلة مرض صعبة بعد صراعه مع سرطان الرئة خلال أيامه الأخيرة: «الوالد أسعده أن يتقرر علاجه في مستشفى المعادي العسكري، وهو قضى جزءً من حياته يؤرخ فنيا لنضال القوات المسلحة المشرف، ومن آخر الجمل التي قالها رده على أحد الأطباء: أنا مش خايف وأنا وسط قوات بلدي المسلحة»، كما أن التقدير لمشوار والده شكل دعمًا نفسيًا كبيرًا له في أيامه الأخيرة.