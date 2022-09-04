بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بينهم طفل، مساء اليوم الأحد، بينهم إصابات خطيرة جراء تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية قرب مدينة القصاصين.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارتين بعد مفارق مركز أبو صوير في اتجاه مدينة القصاصين.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 4 سيارات إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي فيما تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.

وقالت المصادر الطبية لـ«الوطن»، إن المصابين بينهم حالات بها كسور مضاعفة بالساق والفخذ، مشيرة إلى أن جميع المصابين مقيمين في مركز ومدينة أبو صوير.

أسماء المتوفى والمصابين

وأسفر الحادث عن مصرع عزيز فريك عائد 32 سنة مقيم بمركز أبو صوير وإصابة كل من: أيمن عيد عودة 20 سنة مصاب بكسر مضاعف بالساق واشتباه كسر بالركبة واشتباه كسر بالحوض وصفاء سالمان سالم 30 سنة مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وعمر عزيز عودة عائد 8 سنوات مصاب بكدمات وسحجات وجميعهم مقيمون بمركز أبو صوير.

انتقال سيارات الشرطة

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال دوريات النجدة والمرور إلى مكان الحادث لتأمين الطريق وإعادة السيولة المرورية للطريق، فيما انتقل ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة أبو صوير برئاسة المقدم سيد عبد العال إلى مكان الحادث لمعرفة سبب الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.