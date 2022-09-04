وفد التنسيقية يبحث مع رئيس «الرقابة المالية» النهوض بالبورصة المصرية

‎التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد توليه رئاسة الهيئة.

النهوض بالبورصة

وناقش الطرفان، التعاون المثمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيقية، كما تحدث الوفد عن خطة تطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي خاصة البورصة المصرية للنهوض بها بما يليق بالجمهورية الجديدة.

رئيس الرقابة المالية يرحب بالتعاون مع التنسيقية

ومن جهته، رحّب رئيس هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع التنسيقية وشبابها، والاستفادة من خبرات اللجان المتخصصة بها؛ بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وعلاء مصطفى، وغادة علي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.