فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لجميع طلاب الدبلومات الفنية الدورين الأول والثاني للالتحاق بالكليات التي تشترط اختبارات قدرات للعام الدراسي الجديد 2022-202، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة لأداء الاختبارات.

وقالت الوزارة، إنّ الاختبارات للالتحاق بكليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة تخصص عمارة وفنون وكليات التمريض، موضحة أنّ التسجيل يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وتُعقد الاختبارات بالكليات يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

- يكتب طالب المدارس الفنية الصناعية رقم الجلوس والرقم السري.

- يكتب طالب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتمريض كود التنسيق والرقم السري.

- تظهر بيانات الطالب ويجب التأكد من صحتها.

- يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

لا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائيًا بالكلية

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على طلاب الدبلومات الفنية، بضرورة الالتزام بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي وتُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائيًا بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.