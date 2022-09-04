شروط وخطوات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بكليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان – بنها – بني سويف – دمياط»، وكليات الفنون الجميلة «عمارة – فنون»، وكليات التمريض.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات «الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون " - كليات التمريض»، بدءً من يوم الإثنين الموافق 5/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

خطوات تسجيل موعد اختبارات القدرات

• يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية - التمريض).

• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أدائها والمواعيد المحددة.

• يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتجه فيه إلى الكلية لإجراء الاختبار.

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع الطالب إيصالا يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي سجلها الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية والتمريض حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، حيث لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

• تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

لا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولا نهائيًا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

شروط التقدم للاختبارات

1. يسمح لجميع طلاب المدارس المُتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة – فنون) وفقًا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

2. سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي، ووفقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2022 (حداثة المؤهل).

4. أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.