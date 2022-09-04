«س و ج».. كل ما تود معرفته عن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

تُجيب «الوطن» في التقرير التالي عن كل الأسئلة التي تلوح في فكر طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم، حول اختبارات القدرات والكليات التي تشترط هذه الاختبارات وأماكنها، فضلاً عن طبيعة هذه الاختبارات وشروط أدائها وأخيراً مواعيدها بحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.

متى يبدأ التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية؟

يبدأ التسجيل غداً الاثنين الموافق 5 سبتمبر الجاري على موقع التنسيق الإلكتروني.

ومتى ينتهي التسجيل؟

ينتهي يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر.

مَن يحق لهم التسجيل لاختبارات القدرات؟

التسجيل مفتوح لطلاب الشهادات الفنية المُتقدمة الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتمريض.

ما هي الكليات التي تشترط اختبارات قدرات؟

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، وبنها، وبني سويف، ودمياط وكليات الفنون الجميلة تخصص عمارة وفنون وكليات التمريض.

ومتى تعقد هذه الاختبارات في الكليات؟

تبدأ الكليات عقد الاختبارات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 8 من نفس الشهر.

متى يتوجه الطالب لأداء الاختبار؟

عقب التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني سيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه فيه الطالب إلى الكلية لإجراء الاختبار.

هل يوجد توزيع جغرافي في الاختبارات؟

نعم.. ويجب على الطالب الالتزام بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعه الجغرافي «أ».

وهل يمسح بأداء الاختبارات خارج التوزيع الجغرافي؟

لا يُسمح للطالب أداء أي اختبارات خارج النطاق الجغرافي.

ما الذي يتم بعد إجراء الاختبارات؟

تقوم الكلية بإدخال نتائج الامتحانات للطلاب اللائقين بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكود التنسيق، واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية والتمريض.

وماذا عن موقع الطالب الذي يرسب في هذه الاختبارات؟

لا يُسمح للطالب الراسب أداء اختبارات القدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

هل يعتبر اجتياز الطالب للاختبارات قبولاً نهائياً؟

قبول الطالب نهائياً بالكلية يتم بالترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وما هي شروط التقدم للاختبارات؟

الحصول على 75% في نتيجة البدلومات الفنية وأن يكون الطالب مصري الجنسية وحديث التخرج.

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة ببدء اختبارات القدرات، وأنه تم التنبيه على جميع الجامعات بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.

وأضاف الدكتور السيد قنديل، أن أعداد طلاب الدبلومات الفنية الذين يتم قبولهم في كليات الفنون التطبيقية وغيرها من الكليات التي تشترط اختبارات قدرات يتم تحديده وفقًا للوائح الداخلية.