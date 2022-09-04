عميد «فنون الأقصر»: اختبارات قدرات طلاب الدبلومات الفنية تبدأ الثلاثاء

قال الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، إن الكلية على استعداد تام لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية لأداء اختبارات القدرات، ويتم عقدها في لجان مراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس «كورونا».

الكلية تستقبل طلاب معهد ترميم الآثار

وأضاف عميد الكلية لـ«الوطن»، أن كلية الفنون الجميلة تستقبل طلاب الدبلومات الفنية في معهد ترميم الآثار وسيبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني غداً الموافق 5 سبتمبر، وسيتم البدء في اختبارات القدرات يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر ويستمر لمدة 3 أيام.

شروط النجاح في اختبارات القدرات

وأشار عميد كلية الفنون إلى أن طبيعة اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية تبدأ بالاختبار النظري ويُكون من 30 درجة يحتوي على مجموعة من الأسئلة المعرفية، وتكون طبيعة الأسئلة اختيار من متعدد وضع العلامة الصحيحة أو الخاطئة، أما عن السؤال المهاري فينقسم إلى شقين الشق الأول يكون بالرسم ويستخدم الطالب في أداء هذا الامتحان القلم الرصاص له 40 درجة، أما عن الشق الثاني وهو التصميم ويحتوي على 30 درجة ويستخدم فيه الطالب الألوان المختلفة، مؤكدا أن الشرط الوحيد لنجاح الطالب باختبار القدرات أن يحصل على 60% من إجمالي الاختبارات.

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد

ونوه «محيي» أن الكلية بدأت في استعدادها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد منذ الانتهاء من العام الدراسي الماضي، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية واستعداد أعضاء هيئة التدريس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.