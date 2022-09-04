وزير الرياضة: أشكر «المتحدة» على رعاية «كابيتانو مصر».. سيكون نواة للمنتخبات

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة on، على إطلاق مشروع «كابيتانو مصر» ورعايته، مؤكدًا أنه سيفرز لاعبين سيكونون نواة للمنتخبات الوطنية، في ظل توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتقاء المواهب في كل المجالات والاهتمام بها.

رواج كبير في الأكاديميات الرياضية والمدارس الخاصة

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «أعتقد أن كابيتانو مصر واحد من المشروعات المستهدفة لأن هناك حالة كبيرة جدا من الرواج في الأكاديميات الرياضية والمدارس الخاصة، لكن هناك ليس لديهم فرصة في الظهور1K.

وتابع وزير الشباب والرياضة: «الكشاف كان مهما في مرحلة مهمة، لكن مكنش في الوسائل التكنولوجية أو الزخم في الأندية ومراكز الشباب، لذلك ظهرت بدائل في الكشاف مثل مشروعات انتقاء الموهوبين».

رؤية اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة كان لها رؤية وتلبية للانتقاء، وكان هناك اجتماعات مع مجموعة on والشركة المتحدة لتقديم الأفضل في مسابقة كابيتانو مصر، لافتًا إلى أن دور اللجنة المشرفة على المسابقة هو وضع الخطوات والبرامج التي يتم الانتقاء على أساسها، والمرحلة بعد الانتقاء.

وأكد أشرف صبحي، أن البرنامج يستهدف انتقاء أفضل فريق وأفضل مدربين ولاعبين ليكونوا نواة للاحتراف في الخارج والتمثيل في الأندية المصرية والاحتكاك الخارجي مثل المعايشة وعمل معسكرات مع فرق أوروبية مختلفة، بالإضافة إلى القواعد الأساسية في التغذية والإعداد النفسي والتأهيل ومخطط الأحمال.

ما هو برنامج كابيتانو مصر؟

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وتعتمد فكرة المشروع على إجراء اختبارات للمواهب من الناشئين في عمر 14 عاما من جميع أنحاء الجمهورية، تشمل الاختبارات جولة في 7 محافظات هي (الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والاسكندرية والغربية والقاهرة والشرقية) ، على أن يتم تصفية المتقدمين إلى 120 لاعبا.