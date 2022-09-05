صحيفة بريطانية: «تراس» قد تجمد أسعار الكهرباء لملايين المنازل

قالت صحيفة «التليجراف» البريطانية، إن وزيرة الخارجية، المرشحة لزعامة حزب المحافظين الحاكم، ليز تراس، قد تجمد أسعار الكهرباء لملايين المنازل، في ضوء أزمة الطاقة، إذا فازت في الانتخابات كرئيسة للوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تراس تدرس تجميد فواتير الكهرباء لملايين الأسر البريطانية هذا الشتاء

ونقلت «التليجراف» عن مصادر، أن تراس تدرس تجميد فواتير الكهرباء لملايين الأسر البريطانية هذا الشتاء إذا فازت في السباق على زعامة حزب «المحافظين» الحاكم.

وفي وقت سابق، حذر رئيس هيئة «تنظيم الطاقة» البريطانبة، جوناثان برييرلي، من أن أسعار الطاقة من المرجح أن تستمر في الارتفاع.

واقترحت شركة الكهرباء «سكوتش باور»، خطة بقيمة 100 مليار جنيه أسترليني لتجميد فواتير الكهرباء لمدة عامين، وهو اقتراح تدعمه مرافق أخر.

وزير الطاقة البريطاني منفتح للغاية على مثل هذه الاقتراحات

وقال مصدر للصحيفة البريطانية، إن وزير الطاقة البريطاني كواسي كوارتنج، المرشح لمنصب وزير الخزانة الجديد، منفتح للغاية على مثل هذه الاقتراحات، فيما أشار مصدر لم يذكر اسمه، إلى أنه متأكد من أنه سيتم إدخال آلية لتجميد الحسابات.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» عن زيادة بنسبة 80% في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، رد قراء صحيفة «ديلي ميل» البريطانة، على تقارير عن ارتفاع جديد في أسعار الغاز، بعد إعلان شركة «جازبروم» الروسة تعليق الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» من روسيا إلى أوروبا، وقال أحد القراء، إن أسعار الكهرباء، أصبحت الآن أغلى 4 مرات، مضيفا إنها الأمر سيزداد سوءًا، فيما أشار آخر إلى أن الغرب هو من بدأ هذه الحرب الاقتصادية وليس روسيا.