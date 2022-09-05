السيسي ينحاز للمواطن.. حماية اجتماعية ودعم للفلاحين والصيادين

تشهد الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعما كبيرا غبر مسبوق للفئات المختلفة بكل الأشكال، ومشروعات تنموية عملاقة، تدعم اقتصاد الدولة وبنيته التحتية، إضافة لبرامج اجتماعية تنحاز للمواطنين، وتوفر له حياة كريمة، في ظل الجمهورية الجديدة.

دعم استثنائي لـ36 مليون مواطن

توجيهات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وأجهزة الدولة، لدعم الفئات المختلفة من المواطنين، حازت إشادة الجميع، كان أبرزها صرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، يستفيد منه 36 مليون مواطن، وستكون الزيادة من 100 جنيه، حتى 300 عَلى حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.

وأشادت أحزاب سياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه الخطوة، مؤكدين أنها خطوة جادة ومهمة، نحو تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، في ظل التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة العالمية.

مراكب للصيادين وأدوات جديدة

دعم الصيادون من ضمن التوجيهات الرئاسية لأجهزة الدولة، إذ وجه السيسي، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بتطوير جهود الهيئة، لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد التي تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية، التي جرى تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك بديلا للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين السمك، وذلك دعما للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.

وأكد أشرق زريق، نقيب صيادين الإسكندرية، أن ما وجه به الرئيس بإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا، لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية، هو أمر مهم للغاية، لكل الصيادين، إذ أنه تعد تطوير قطاع الصيد، وذلك خلال تصريحات لـ«الوطن».

تطوير منظومة الزراعة التعاقدية

من بين التوجيهات المهمة لصالح فئة أخرى من المواطنين، وهم المزارعون، وجه الرئيس، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

وأشاد محيي الدين الجالي، رئيس الجمعية الزراعية بقرية منشأة سلامة، بمركز الرياض في كفر الشيخ، بهذه التوجيهات، قائلا لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بمجال الزراعة والتي شهدت نقلة نوعية كبيرة في عهده لم تشهدها مصر من قبل.