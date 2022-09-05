تعيين محمد صيف مبعوثا لـ«الاتحاد الإفريقي» للصومال.. ومقتل 33 شرطي بجنوب أفريقيا

شهدت عدد من الدول الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها تعيين «الاتحاد الأفريقي»، محمد الأمين صيف من «جزر القمر»، مبعوثا له إلى الصومال، فيما ندد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بمقتل ضباط في بلاده.

وفي الصومال، أعلن «الاتحاد الأفريقي»، رسميا، محمد الأمين صيف «جزر القمر»، مبعوثا له إلى الصومال خلفا لـ فرانسيسكو ماديرا، الذي طردته السلطات الصومالية، قبل 5 أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويشغل صيف حاليا منصب رئيس مكتب بعثة منظمة «الأمم المتحدة» المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي«مينوسما».

شغل صيف سفير بلاده لدى مصر

وشغل محمد الأمين صيف في وقت سابق، منصب وزير الخارجية القمري، وسفير بلاده لدى مصر، ووممثلها لدى منظمة «الأمم المتحدة» وجامعة الدول العربية.

وفي 7 أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية، أن فرانسيسكو ماديرا شخص غير مرغوب فيه، لانخراطه في أعمال لا تتوافق مع وضعه ومسؤوليات تمثيله لـ«الاتحاد الأفريقي»، وتم إمهاله 24 ساعة لمغادرة البلاد.

وتوعدت بعثة «الاتحاد الأفريقي» في الصومال المعروفة باسم «أتميص»، بالرد الفوري على هجوم نفذته حركة «الشباب» الارهابية في ضواحي بلدوين وسط البلاد، أسفر عن مقتل 21 مدنياً.

وقالت «أتميص»، في بيان، إنها ملتزمة بالعمل مع القوات الصومالية لمنع هجمات «الشباب» الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار الكاملين في البلاد.

رامافوزا: لا يمكن الصمت عند إعلان المجرمون الحرب

وفي جنوب إفريقيا، قال رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، أمس الأحد، إن 33 من ضباط الشرطة قتلوا أثناء أداء مهامهم في الفترة من 1 أبريل 2021 إلى 31 مارس 2022، منددا خلال الاحتفال بعيد الشرطة في بريتوريا، بمقتل الضباط، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وحث رامافوزا، المجتمع على مساعدة عناصر الشرطة على محاكمة المجرمين، مضيفا إن لا يمكن لأي مجتمع أن يصمت عندما يعلن المجرمون الحرب بوضوح على الشرطة.

الرجال والنساء باللون الأزرق يمثلون سلطة الدولة

وأشار رئيس جنوب إفريقيا، إلى أن الرجال والنساء باللون الأزرق يمثلون سلطة الدولة وأي هجوم عليهم هو هجوم مباشر على الدولة واعتداء على الناس.

من جانبه، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية»، جميع المنظمات العربية والدولية والإقليمية إلى مساعدة السودان جراء السيول والأمطار، معربا في بيان، عن تضامن الجامعة الكامل مع النداء الذي أطلقه السودان.

وشدد أبو الغيط، على ضرورة الاستجابة والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب السوداني من تداعيات الأزمة الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».